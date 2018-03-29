Защита Надежды Савченко внесла в суд апелляционную жалобу на арест нардепа.

Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз, передает со ссылкой на .

"Основные позиции апелляции основываются, исходя из материалов дела. Позиция первая: относительно Надежды идет политическая расправа... Позиция вторая: при рассмотрении дел об аресте и избрании других мер пресечения судья должен рассмотреть, насколько обоснованным было вынесенное подозрение. Ей было предъявлено шесть эпизодов уголовных правонарушений по шести статьям. Это подозрение не обосновано... Только по одному эпизоду - ввоз оружия - есть конкретные действия. Все остальные - намерения", - сказал защитник.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

По словам прокуроров, следственные действия по Савченко не проводились. Она попала под контроль во время фиксирования действий Владимира Рубана.

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