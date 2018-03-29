Кремль все еще рассчитывает на часть европейской элиты, которая может неформально признать аннексированный полуостров российским. Нужно только дать им правдоподобный повод –​ выставить власти Украины «преступниками».

Служба безопасности Украины получила заявление бывшего российского прокурора Крыма Натальи Поклонской о «нарушениях прав человека и основных свобод, совершении ряда уголовных правонарушений со стороны представителей действующей власти Украины», но расследовать эти «факты» СБУ не будет. Как следует из ответа на запрос Крым.Реалии, руководство спецслужбы сочло аргументы Поклонской несостоятельными. «Заявление не содержит данных, которые обусловили бы необходимость [проведения] мероприятий Службой безопасности Украины. Следователями органов безопасности уголовные производства по заявлениям Поклонской не начинались, не расследуются и не расследовались. Комментировать заявление Поклонской не считаем целесообразным», – сказано в ответе.

В январе Наталья Поклонская заявила, что направила письмо на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко «с описанием преступлений, совершенных против украинских граждан за последние годы». В письме она написала, что власть в Киеве якобы захватила преступная группировка, совершившая «государственный переворот» и ряд убийств. Прокуратура передала документ в СБУ. Наталья Поклонская получила соответствующее уведомление от бывших коллег. Письмо из Генеральной прокуратуры Украины она расценила как признание ее российским парламентарием со стороны украинской власти.

Украинская спецслужба не станет открывать дело на основании «информации» Натальи Поклонской. Судя по всему, она и российское руководство изначально предполагали именно такое развитие событий. Бывший крымский прокурор и другие «герои» в последние несколько месяцев активно отрабатывают тему «преступной группы», которая якобы захватила власть в Украине. Они пытаются использовать как информационную площадку судебный процесс по делу о государственной измене, совершенной бывшим президентом Виктором Януковичем. Отсутствие реакции на ее «заявление» не смутило Наталью Поклонскую. Она продолжила генерировать информационные поводы, раздавать комментарии и высмеивать украинских политиков, предлагая себя в качестве кандидата на пост президента Украины.

Несмотря на внешнюю хаотичность и наигранность, ее заявления и действия подчинены строгой системе. Они являются частью большой политической спецоперации Москвы. Некоторые журналисты и даже эксперты, анализируя поведение госпожи Поклонской, забывают самый важный аспект: прежний российский прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы никогда не была самостоятельным персонажем. Ее активность, начиная с весны 2014 года и по этот день, координируется высшим политическим руководством России. Ее используют в качестве «аватара» – медийной персоны или яркой картинки, которая создает выгодный Кремлю информационный фон.

Сначала депутат Поклонская исполнила роль крымского прокурора, восставшего против «хунты». Затем она обнаружила себя между монархистов, ревнителей памяти императора Николая II. Наталья Поклонская стала неформальным лидером граждан, тоскующих по мифической «России, которую мы потеряли». Под прикрытием царских портретов, икон и «мироточащих бюстов» власти проводили изощренный социальный опыт. Активность Поклонской позволила администрации президента высчитать примерный процент «монархистов» в стране – то есть граждан, согласных на пожизненное правление одного лица. Для президента Владимира Путина это – наиболее актуальный вопрос. Особенно в свете нарастающей политической изоляции России, которую спровоцировали аннексия Крыма и последующие «сокрушительные успехи» Москвы в международных делах. В сентябре прошлого года, когда один из единомышленников Поклонской попытался сжечь в Екатеринбурге кинотеатр, опыт прикрыли. Агрессивных любителей «русского мира» в России оказалось слишком много, и Кремлю это не понравилось. После инцидента депутат Госдумы вдруг перестала защищать последнего русского царя, критиковать киноленту «Матильда» и ее создателя – режиссера Алексея Учителя.

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Наталью Поклонскую вновь переключили на тему Украины и «преступной власти», засевшей в Киеве. Теперь Кремль пытается использовать судебный процесс над Януковичем для воздействия на группу «сомневающихся стран» в Евросоюзе. Отравление бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля в Великобритании и последовавший политический кризис между Москвой и Западом вновь обнажил неприятную правду. Часть европейской политической элиты не желает «портить отношения» с Владимиром Путиным. Каким образом Москва за последние 15 лет смогла выстроить подобные отношения – сложный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. «Запад не станет с нами ссориться», «мы – ядерная держава», «поворчат и согласятся», «европейцы никуда не денутся» – такие аргументы использовал Кремль в ходе аннексии Крыма, намекая, что категорически против аншлюса могут выступить только американцы и ряд их союзников. Все остальные выразят «бурную обеспокоенность» и все равно признают российские притязания на украинский полуостров. Нужно только «соблюсти приличия»: дать европейцам хотя малейший повод признать действия россиян законными.

За четыре года подходы Москвы не изменились. Разница лишь в том, что в 2014 году у Владимира Путина было поле для маневра и возможность для военной эскалации, а теперь этого нет. Россияне предлагают «сомневающимся европейцам» такой вариант: неформальное признание аннексии Крыма и снятие санкций на основании того, что власть в Украине «незаконная», государства в 2014 году «не было», следовательно крымчане решили уйти в Россию. Именно такой нарратив продвигает Наталья Поклонская, а также российский глава Крыма Сергей Аксенов, который ранее высказывал желание свидетельствовать в украинском суде. Кремль имеет в запасе несколько десятков политических «аватаров», готовых круглые сутки доказывать Запад в том, что власть в Украине заполучили «преступники». Вариант сомнительный, но альтернативой может быть только большая война, к которой Москва не готова.

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