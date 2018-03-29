Так, жалобы защитников нардепа суд постановил оставить без удовлетворения. Решение Аппеляционного суда набирает законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию.

«В другой части постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 23 марта 2018 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по отдельно важным делам первого управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Томасюка, которое согласовано прокурором отдела Главной военной прокуратуры Банником и применено к подозреваемой Савченко, меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 суток, то есть до 20 мая 2018 года, оставить без удовлетворения. Апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемой Савченко оставить без удовлетворения», — зачитал судья.

Кроме того, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева в части признания отсутствия оснований для задержания нардепа отменили.

«Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 23 марта 2018 года отменить в части признания отсутствия предусмотренных законом оснований для задержания 22 марта 2018 года Савченко, освобождение ее из-под стражи в зале суда», — объявил судья.

Полный текст постановления будет оглашен 3 апреля в 17:50.

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