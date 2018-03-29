Сторона защиты арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко не удовлетворена решением Апелляционного суда, который оставил их подзащитную под стражей и будет опровергать своими доказательствами ее невиновность. Об этом сегодня по завершению судебного заседания заявили адвокаты Савченко, передает корреспондент

"К сожалению, чуда не произошло. Суд не только не отменило решение об аресте, но и признал задержание законным", - сказал адвокат Дмитрий Бугай.

В свою очередь адвокат Виктор Чевгуз отметил, что "на каждый "чих" прокурора мы будем отвечать адвокатскими опровержениями".

Напомним, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщал 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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