Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов требует суд признать недостоверной информацию о совершении им государственной измены. 26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена" Фото: Андрей Портнов / Facebook "Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене", – написал Портнов. https://www.facebook.com/andriy.portnov.9/posts/161779931307245 В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета Крыма во время оккупации полуострова. СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Портнов был заместителем главы Администрации Президента в 2010–2014 годах. Сейчас он проживает в Австрии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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