|Портнов подал в суд на СБУ
|29.03.2018 18:30
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https://www.facebook.com/andriy.portnov.9/posts/161779931307245
В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета Крыма во время оккупации полуострова. СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Портнов был заместителем главы Администрации Президента в 2010–2014 годах. Сейчас он проживает в Австрии.
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