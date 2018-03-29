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"Син схожий на батька": Катя Осадча з"явилася на обкладинці глянцю (ФОТО)
29.03.2018 18:34
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Відома телеведуча Катя Осадча трохи більше року мама двох синів: старшого Іллі та молодшого Іванка, який народився у лютому 2017 року. Втім, якщо Іллю шанувальники час від часу бачать у Інстаграмі зіркової матусі, то найменшого і Катя, і Юрій Горбунов намагаються тримати подалі від соцмережі.

Схоже, що зовсім скоро у шанувальників з'явиться нагода дізнатися про малюка більше - зірка з'явилася на обкладинці глянцю "Отдохни!" і дала інтерв'ю, зокрема розповівши, що "син схожий на батька" - що ще стане відомо про хлопчика?

#вивжемаєтесвійпримірник ? :) #отдохни

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 29 Бер 2018 р. о 2:42 PDT


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