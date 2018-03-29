|"Син схожий на батька": Катя Осадча з"явилася на обкладинці глянцю (ФОТО)
|29.03.2018 18:34
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Відома телеведуча Катя Осадча трохи більше року мама двох синів: старшого Іллі та молодшого Іванка, який народився у лютому 2017 року. Втім, якщо Іллю шанувальники час від часу бачать у Інстаграмі зіркової матусі, то найменшого і Катя, і Юрій Горбунов намагаються тримати подалі від соцмережі.
Схоже, що зовсім скоро у шанувальників з'явиться нагода дізнатися про малюка більше - зірка з'явилася на обкладинці глянцю "Отдохни!" і дала інтерв'ю, зокрема розповівши, що "син схожий на батька" - що ще стане відомо про хлопчика?
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