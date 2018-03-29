В среду, 28 марта истек двухлетний срок полномочий Натальи Корчак на должности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В течении этого времени деятельность ведомства постоянно сопровождали скандалы, а в эффективности этого органа эксперты откровенно сомневались.

В день окончания срока полномочий Корчак, на внеочередном заседании агентства члены выбрали себе нового руководителя - Александра Мангула, передает со ссылкой на .

Создание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было предусмотрено законом "О предотвращении коррупции", принятом 14 октября 2014 года. Он вступил в силу через полгода, 26 апреля 2015-го. НАПК является коллегиальным органом, в состав которого входит пять членов.

Первые члены - Наталья Корчак, нардеп и Александр Скопич - были назначены Кабинетом министров 11 декабря 2015 года, следуя рекомендации конкурсной комиссии. Но уже в январе 2016 года отозвал свою кандидатуру в члены НАПК, опасаясь, что его могут лишить мандата народного депутата, а само агентство в итоге могут так и не запустить. Для доукомплектации агентства 16 марта 2016 года правительство утвердило еще двоих членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапку. Одно место оставалось вакантным вплоть до августа 2017 года, что регулярно служило причиной блокирования деятельности НАПК – голоса членов агентства часто делились "два на два".

Но после десяти дней консультаций, 28 марта 2016 года на своем заседании члены агентства единогласно избрали Наталью Корчак главой ведомства. Ее заместителем, который по закону также избирается членами агентства, стал Руслан Радецкий.

Корчак - по образованию адвокат, в 2015 году получила научную степень доктора юридических наук. В 1995-2003 годах она читала правоведение в Черновицком университете, следовательно успела побыть преподавателем и экс-премьера Арсения Яценюка и министра юстиции Павла . С 2004 по 2013 год Корчак была заведующим кафедрой хозяйственного права и процесса юридического института НАУ. Последнее место работы до перехода в НАПК - доцент кафедры административного и финансового права Национальной академии прокуратуры Украины.

Фактически свою работу Нацагентство начало с 14 августа 2016 года, когда была запущена многострадальная система электронного декларирования. А скандалы вокруг НАПК начались еще раньше. Так в начале июля 2016 года Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook публично обвинил Корчак в попытке "узурпировать власть" в коллегиальном органе, а своих коллег по НАПК - в саботаже запуска агентства. Затем уже в августе, во время неудачного старта работы системы е-декларирования, фирма-разработчик программного софта "Миранда" и антикоррупционные организации обвиняли власть и, в частности, руководителя агентства Корчак, в саботаже. Та в свою очередь обвинила в срыве запуска декларирования компанию-разработчика. Первый этап подачи электронных деклараций осенью 2016 года отметился сбоями в системе, особенно под конец срока заполнения е-деклараций. В июне 2017 года руководителю "Миранды" вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов. По данным ГПУ, он вывел деньги международных организаций в сумме 140 тыс. долларов, предоставленных на разработку программного обеспечения для системы е-деклараций.

В марте 2017 года, в период второго этапа подачи деклараций, премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина посоветовал всем членам НАПК уйти в отставку из-за проблем в работе реестра. Перед этим глава правительства раскритиковал работу Корчак. Та в ответ заявила, что ответственным за работу реестра является системный правитель - государственное предприятие "Украинские специальные системы", а оснований для своей отставки она не видит. Тогда Корчак также сообщила о продолжительной работе по дискредитации агентства.

С призывом отставки Корчак и других членов НАПК тогда же выступили и четыре общественные организации: Transparency International Ukraine, АвтоМайдан, "Центр противодействия коррупции" и Реанимационный пакет реформ. Аргумент - саботаж работы реестра деклараций, сбои в котором стали носить системный характер. Претензии к работе Корчак озвучили и в министерстве юстиции, где предложили внести изменения в закон "О предотвращении коррупции", позволившие ввести не коллегиальное, а единоличное руководство агентством, и провести перезагрузку органа.

Следом увольнения главы НАПК потребовали и в самом агентстве. 30 марта 2017 года на заседании с просьбой подать в отставку к Корчак обратились ее коллеги - замглавы Руслан Радецкий и Руслан Рябошапка. Ведь закон "О предотвращении коррупции", который регламентирует деятельность НАПК, не предусматривает увольнение главы агентства решением самого агентства. Однако требование коллег осталось без внимания, а конфликты между руководителем и членами НАПК стали только обостряться.

В мае замглавы НАПК Радецкий обвинил Корчак в том, что она в третий раз заблокировала начало проверки электронных деклараций. Корчак в свою очередь ответила, что в представленных Радецким "с голоса" проектах решений отсутствует визирование юристов, следовательно их включение противоречило бы регламенту НАПК.

9 июня из НАПК уволился один из его членов Руслан Рябошапка. А 18 августа назначил новым членом НАПК Александра Серегина - на место Виктора . Серегин - адвокат, сооснователь адвокатского объединения "Серегин, Стоянов и партнеры", кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса .

19 августа утвердил отставку Радецкого в связи с подачей им соответствующего заявления. Так, ввиду ухода Рябошапки и Радецкого в составе Нацагентства до декабря 2017 года числилось трое из необходимых пяти членов. При этом вакантной и сегодня остается должность заместителя главы НАПК.

Как сообщила в августе 2017 года Корчак, за год деятельности НАПК начало 313 проверку 244 декларантов, поданных 2015 и 2016 годы. По словам Корчак, 39 проверок завершены. При этом проверки проходят в ручном режиме, ведь автоматизировать этот процесс так и не удалось. Как отчитывалась тогда глава ведомства, за год деятельности НАПК органом было составлено 38 административных протоколов за нарушение порядка предоставления и получения взноса в поддержку политической партии, 80 человек были привлечены к административной ответственности, а Нацполицией было возбуждено 14 уголовных производств. Кроме того, как заявила Корчак, в течение года своей работы агентство составило 15 предписаний руководителям органов исполнительной власти и 276 админпротоколов о нарушении антикоррупционного законодательства.

В ноябре 2017 года НАПК вошло в клинч с руководством НАБУ. Тогда в ведомстве был составлен протокол об административном нарушении против директора НАБУ Артема Сытника. В НАПК подозревали Сытника в нарушении нормы антикоррупционного законодательства о конфликте интересов. Параллельно НАБУ вызвало на допрос руководителя НАПК Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. Это противостояние запомнилось визитом детектива НАБУ в квартиру главы агентства, где он был заперт свекровью Корчак. Причем сама Корчак тогда утверждала, что дело против нее было открыто в начале октября 2017-го в ответ на действия НАПК в отношении Сытника.

В итоге, в январе 2018 года Соломенский райсуд оштрафовал главу НАБУ Сытника на 1700 гривен за административное преступление по представлению НАПК, но в феврале Сытник отменил отменил это решение в Апелляционном суде.

Несколько дней спустя после истории с НАБУ прежний руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина на брифинге, организованном нардепами-антикоррупционерами, заявила о фальсификации главой и членами НАПК результатов специальных и полных проверок деклараций топ-чиновников. А фальсификации, по словам Соломатиной, проводились якобы по поручению из Администрации президента.

В декабре конкурсная комиссия избрала еще двоих членов НАПК, а 17 января 2018 года утвердил их в состав Нацагентства. Новыми членами стали помощник адвоката Станислав Патюк и глава Мелитопольской Запорожской области Александр Мангул. В полноценном составе НАПК впервые собралось на заседание 9 февраля 2018 года.

Новый глава - кто он и чего от него ждать

Как уже отмечалось, глава НАЗК избирается сроком на два года из числа его членов. О завершении своей каденции Наталья Корчак сообщила сама: "В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый глава Национального агентства", - заявила она.

"Процедура, когда голову выбирают сами члены, является правильной. Но в то же время они должны иметь право инициировать и увольнение главы. Иначе орган из коллективного превращается в единоличный, председатель чувствует вседозволенность, как это было с госпожой Корчак: хочу такой порядок - и все, хочу заседания завершить - встала и ушла. На данный момент законодательно не предусмотрено механизмов увольнения главы, за исключением увольнения главы по собственному желанию", - рассказал прежний замглавы НАПК Руслан Радецкий.

Закон предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать должность главы НАПК два срока подряд. Таким образом, Корчак не могла вновь возглавить ведомство. Как объяснил изданию Радецкий, после избрания нового главы, по закону Корчак становится рядовым членом агентства (хоть и должность заместителя главы также не исключается), которым проработает остальные два годы - до истечения своей четырехлетней каденции в качестве члена НАПК.

Как следствие, должность главы Нацагентства мог занять кто-то из остальных четырёх членов: Александр Скопич, Александр Серегин, Станислав Патюк и Александр Мангул.

По словам ряда опрошенных изданием парламентариев, особые амбиции занять место Корчак были у Скопича. "На Скопича делал ставку Гройсман. К тому же он лоялен к "Народному фронту", - сообщил источник издания в НАПК. И добавил, что на сегодняшний день трое из пяти членов агентства ориентируются на НФ, двое - на АП. О том, что премьер-министр хотел бы видеть во главе НАПК Александра Скопича, утверждают и собеседники издания на Банковой.

Как рассказывали источники , 16 марта на заседании НАПК была совершена попытка досрочной смены руководства. Среди инициаторов был именно Скопич при поддержке "фронтового" крыла агентства. Но лояльные к Банковой члены НАПК заблокировали такое начинание.

В итоге члены агентства в среду, 28 марта проголосовали за кандидатуру Александра Мангула, который пришёл в НАПК в январе этого года и ориентируется на президентскую вертикаль. Среди возможных преемников Корчак собеседники ещё ранее называли именно Мангула.

Новый глава НАПК - уроженец Каменки-Днепровской Запорожской области. Мангул с 2015 года возглавлял Мелитопольскую Запорожской области. До этого он работал замдиректора Лисичанского стеклозавода "Пролетарий", а с 2003 по 2013 год занимал разные должности в министерстве экономического развития и торговли. До вступления в силу нового закона о госслужбе, Мангул также возглавлял Мелитопольскую районную организацию "БПП-Солидарность". Отец Мангула с 1990 по 1998 год был мэром Мелитополя.

В то же время исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин считает, что избрание нового руководителя критически не повлияет на качество работы агентства. "На самом деле сейчас все члены Нацагентства, в том числе новоизбранные, с тех пор, как они пришли в агентство, не продемонстрировали каких-то лучших профессиональных, этических качеств. Фактически и дальше продолжается тенденция имитации вместо работы. Например, господин Серегин на вопрос, будет ли внедрена автоматическая проверка, дал понять, что НАПК этого делать не будет. Для нас простых граждан не имеет никакого значения, кто из действующих членов НАПК займет должность председателя. Потому что в большинстве своем и подходах этот состав агентства себя дискредитировал", - полагает Юрчишин.

По оценке заместителя главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислава Березы, "главное, что должно произойти - это активизация проверок деклараций, переход от ручной к автоматизированной проверки, должна измениться подача деклараций - софт, и что немаловажно - наладится конструктивное сотрудничество между НАПК, НАБУ и САП".

Вместе с тем, еще один заместитель главы антикоррупционного комитета считает, что смена главы никак не повлияет на эффективность деятельности НАПК в ближайшей перспективе, поскольку, во-первых, существует годовой план деятельности агентства, который на 2018 год уже был утвержден. "Быстрые изменения могут быть лишь тактические и точечные. Например, расходы на модуль автоматизированной системы проверки деклараций не предусмотрены в бюджете ведомства на этот год", - пояснил .

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