Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании ООО «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке. Данное ООО выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег «Электрум» (Electrum). А УкрГазбанк, в свою очередь, является эмитентом «Электрума». Постановление суда датировано 2-м марта 2018 года.

Причиной для ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ. Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, между которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и «Электрум пеймент систем», поскольку трансакции между территорией Украины и ДНР/ЛНР осуществляются с помощью электронных денег «Электрум». Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

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Операции с электронными деньгами «Электрум» обеспечивает именно УкрГазбанк. Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право «заводить» средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать «Электрум» на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил ЭПС с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится между бенефициаров финансовой компании «Кэш Энд Гоу Украина».

Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы «Электрум пеймент систем». Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов «Электрум пеймент систем», а также еще 8-ми «дочерних» компаний. В том числе и винницкой айти-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.

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