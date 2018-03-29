Суд приговорил жителя Днепра к трем годам лишения свободы условно за попытку совершения кражи из автомобиля "Новой почты". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кража была раскрыта благодаря бдительности сотрудников почтового отделения Фото: Нова Пошта / Facebook Злоумышленник приговорен к трем годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.Установлено, что мужчина сам изготовил деревянный ящик, в котором спрятался 21 декабря 2017 года, попросив знакомого отправить его по почте в Харьков из Днепра."Во время движения он открыл крышку ящика, в котором находился, оказавшись внутри грузового отдела почтового автомобиля, после чего канцелярским ножом срезал с ящиков скотч и, получив доступ к содержимому коробок, переместил к ящику, в котором прятался: ноутбук марки Toshiba,... электронные часы марки Apple модели Watch Sport 42 mm. 7000 Series Space Gray Aluminum Ion-X Glass Retina Display Black ... и мобильный телефон Xiomi ... общей стоимостью 13 078 грн 97 коп", – сказано в тексте приговора.Злоумышленника утром 22 декабря задержал сотрудник харьковского отделения "Новой почты" и передал полиции.Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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