|
Житель Днепра отправил сам себя в посылке в Харьков, чтобы украсть другие посылки
|
29.03.2018 18:38
|
Суд приговорил жителя Днепра к трем годам лишения свободы условно
за попытку совершения кражи из автомобиля "Новой почты". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Кража была раскрыта
благодаря бдительности сотрудников почтового отделения Фото: Нова
Пошта / Facebook Злоумышленник приговорен к трем годам лишения
свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком
два года.Установлено, что мужчина сам изготовил деревянный ящик, в
котором спрятался 21 декабря 2017 года, попросив знакомого
отправить его по почте в Харьков из Днепра."Во время движения он
открыл крышку ящика, в котором находился, оказавшись внутри
грузового отдела почтового автомобиля, после чего канцелярским
ножом срезал с ящиков скотч и, получив доступ к содержимому
коробок, переместил к ящику, в котором прятался: ноутбук марки
Toshiba,... электронные часы марки Apple модели Watch Sport 42 mm.
7000 Series Space Gray Aluminum Ion-X Glass Retina Display Black
... и мобильный телефон Xiomi ... общей стоимостью 13 078 грн 97
коп", – сказано в тексте приговора.Злоумышленника утром 22 декабря
задержал сотрудник харьковского отделения "Новой почты" и передал
полиции.Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира