Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые за историю своего существования проиграло дело в Верховном Суде Украины. Об этом сообщает Совет Общественного контроля НАБУ, передает

"Апелляционная жалоба НАБУ на постановление Кассационного административного суда в составе Верховного суда по обжалованию Национальным бюро решения ВРУ "О принятии мер по обеспечению независимости судьи и авторитета правосудия по сообщению судьи ОАСК Киева Аблова Е.В." УПД. НАБУ проиграло апелляцию. Решение оставили без изменений. Полный текст решения будет обнародован 3 апреля", - сказанно в сообщении.

Отметим, что решение по делу судьи Аблоева Е. В было вынесено 9 ноября 2017 года Высшим советом правосудия. НАБУ было признано виновным по вопросу противоправных действий в отношении судьи, а именно вмешательство в его деятельность.

Напомним, в НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел.

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