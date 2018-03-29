Об этом рассказала журналистка Татьяна Катриченко на сайте «Громада Київщини». О произошедшем инциденте она узнала от своего 10-летнего сына.

«Класс получил задание — изучить известный отрывок поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» на языке оригинала. Я удивилась и уточнила: учительница по какому предмету дала такую задачу. Оказалось, зарубежной литературы. «Она вообще у нас много на уроках на русском говорит, потому что преподает русский», — пересказала журналистка рассказ сына.

По ее словам, в учебнике по мировой литературе языком оригинала был представлен только Пушкин, тогда как такие авторы, как Туве Янссон, Марк Твен, Льюис Кэррол были переведены на украинский.

Также сын Катриченко показал ей фотографии пророссийских плакатов, которые развешаны в школе.

«Кремль, матрешки, балалайки на школьных стенах нарисованы детскими руками. И это во времена, когда Россия уже признана страной агрессором», — сообщила журналистка.

«Только не говорите мне, что образование и язык тут ни при чем! Это так мы воспитываем в школе своих детей?» — возмутилась она.

По словам Катриченко, она обратилась в киевский департамент образования и узнала, что в Киеве работает семь школ с русским языком обучения и девять — с украинским и русским.

«Еще в скольких русский изучают как иностранный — неизвестно, ведь типовые учебные планы учебное заведение выбирает самостоятельно. И этот выбор зависит от типа заведения, его специализации, образовательных запросов учащихся и их родителей и с учетом кадрового и материально-технического обеспечения. То есть, проще сказать, в тех школах, где директор не хочет заморачиваться изучением французского или китайской, то и выбирает русский — учебники и преподаватели всегда найдутся. Вакансий учителей русского языка в Киеве нету», — отметила журналистка.

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