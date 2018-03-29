Будущее ОРДЛО — это Приднестровье-2, Абхазия-2, Осетия-2, Хорватия-2, Косово-2, Афган-2, Чечня-2, ну, или просто зона отчуждения.

Что примечательно, эти сценарии будущего называют сами жители ОРДЛО, видимо, осознав или прочувствовав руку «старшего брата», ведущую Донбасс в ад. Более того, приставка «2», осознанно воспринимается и проговаривается теми, кто мало-мальски знает историю и может критически или логически мыслить. Хотя остались в ОРДЛО и те, кто упрямо твердит «путин нас возьмет» и верит в «воссоединение с исторической Родиной Донбасса — Россией». Таких, правда, уже меньше, чем в 2014, и даже меньше, чем в 2017 годах. Большая часть жителей ОРДЛО склоняется к тому, что «быть им непризнанными до конца века». И вот тут начинается проговаривание сценариев. Странно, но почему об этих исторических и геополитических параллелях жители Луганской и Донецкой областей не вспоминали в марте 2014 года, когда либо орали «путин введи», либо скромно ожидали «пабагатому», оградив себя от соучастия: «какая разница под кем, мы ничего не решаем», информирует svodka.net.

Сейчас проговаривают. «Будет, как в …». Жаль, что так поздно они увидели эти Приднестровье-2, Абхазия-2, Осетия-2, Хорватия-2, Косово-2, Афган-2, Чечня-2.

Реальность оказалась страшнее радужных ожиданий «пабагатому». Русская реальность.

Реальностью стало все то, что мы, проукраински настроенные, проговаривали им, размахивающим триколорадками, в марте 2014 года. Реальностью стали затопленные шахты, вырезанные на металл предприятия, безработица, голод, комендантский час, ограничения свобод передвижения, слежка, доносы, зарплата в рублях (не поверите, но многие из тех, кто хотел в Россию думали, что в «наварасии» останется все, как при Украине, даже гривны, работа, банки и прочие цивилизационные блага).

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Сейчас ОРДЛО получило еще один вариант развития событий. И хотя в ОРДЛО его называют «Припять-2», я бы назвала его «Семипалатинск-2» или «Кыштымск-2». Просто жители ОРДЛО так мало знают о советской истории, что могут привести единичные примеры экологических катастроф РФ и СССР в целом. Поэтому, напомню: «Кыштымская авария» — очень серьезная радиационная техногенная авария на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе «Челябинск-40» (с 1990-х годов — Озёрск). Авария получила свое название Кыштымской по той причине, что Озёрск был засекречен и отсутствовал на картах до 1990 года, а Кыштым — ближайший к нему город.

29 сентября 1957 года из-за выхода из строя системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости объёмом 300 кубических метров, где содержалось около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиации. Часть радиоактивных веществ были подняты взрывом на высоту 1-2 км и образовали облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей. В течение 10-11 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300—350 км в северо-восточном направлении от места взрыва (по направлению ветра). Более 23 тыс. квадратных километров оказались в загрязненной радионуклидами зоне.

На этой территории находилось 217 населенных пунктов с более 280 тысячами жителей, ближе всех к эпицентру катастрофы было несколько заводов комбината «Маяк», военный городок и колония заключенных. Для ликвидации последствий аварии привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданского населения, получивших значительные дозы облучения. Территория, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате взрыва на химкомбинате, получила название «Восточно-Уральский радиоактивный след». Общая длина составляла примерно 300 км, при ширине 5-10 км».

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На самом деле, стоит осознать, что ждет ОРДЛО в будущем, экологическом будущем, то название придет само, из тех же исторических глубин- «Юнком».

О «Юнкоме» на Донбассе не знали и слыхом не слыхивали до 2015 года, до того времени, когда мы начали писать об этом, пытаясь предупредить экологическую катастрофу. Вообще, я уже писала об этом, но экологией Донбасса, чистотой своих городов, как, однако, и экологическим будущим, жители Донбасса никогда не интересовались. Редкие активисты, пытающиеся спасать заповедники, степи, редкие озера, леса и родники, заставлять предприятия выполнять экологические нормы, а людей, своих соседей, попросту оплачивать вывоз мусора и отходов, сразу нарекались городскими сумасшедшими, и их травля шла не только с благословления и под эгидой местных властей, но и при полном одобрении общества.

Горят отвалы, — ну и что! В реки вытекают стоки из тубдиспансеров, — и снова ну, и что! Горят свалки, распахивают степи. Например, на Донбассе совершенно не интересовались тем, что в пустотах, подвалах домов собирается радиоактивный газ радон, как, однако, и тем, что район был туберкулезно-опасным.

Когда в 90-е на Донбассе луганские комсомольцы Тихонов — Ефремов и Ко начали топить шахты, предварительно сгрузив в них странные контейнеры, эта тема также не затронула местных жителей. Более того, рабочие, жители поселков, расположенных близко шахт, которые и совершали эту самую загрузку контейнеров, таскали их домой, вскрывали, ведь контейнеры были красивые и новые.

Поэтому все экологические предупреждения войны жители ОРДЛО просто игнорировали. Считая их укропскими пугалками.

Сколько написано и о гепатите, и о туберкулезе, и о СПИДЕ, и о сифилисе, и о радиации, и о захоронениях, оставшихся на Донбассе со времен «грамотного советского управления». Да, именно при СССР в «братские» республики свозилось и сгружалось все, что мешало «страшим братьям». Донбасс всегда использовался, как свалка.

Теперь о «Юнкоме» в ОРДЛО говорят. И даже знают надвигающуюся опасность. Опять же, не все. Как всегда, адепты-очаровашки взвизгнут «нас это не касается», поверят СМИ-ОРДЛО, помолятся в церкви, попьют святую воду и умрут со спокойной душой.

14 апреля 2018 года террористы ОРДО начнут затопление шахты «Юнком». Той самой шахты, где в 1979 году на глубине 903 метра был произведен ядерный взрыв под условным названием «Эксперимент «Кливаж». Работы были выполнены для снижения вероятности внезапных выбросов метана. В 2001 году добыча угля на шахте прекратилась.

Откачка воды на шахте «Юнком», где в 1979 году был произведен ядерный взрыв, будет полностью остановлена террористами 14 апреля. Сейчас на предприятии ведется демонтаж оборудования. Об этом открыто сообщает так называемое «министерство угля и энергетики» ОРДО.

Террористы успокаивают жителей ОРДЛО (читай-заложников), что «мокрая» консервация объекта «Кливаж» шахты «Юный коммунар» не приведет к загрязнению экологии. К таким выводам после проведения исследований пришли ученые ряда профильных научных институтов ОРДО.

Институтов, которые, как и все в ОРДЛО живет по советскому принципу умолчания, поддакивания, колебания вместе с линией «рыспублики».

В СССР замалчивались все катастрофы. Абсолютно все. Партия запрещала ставить под сомнение свое величие. Достаточно вспомнить Чернобыль. Достаточно посмотреть на современную Россию, и новую современную трагедию «Зимней вишни» Кемерово. Запрещено сообщать точные сведенья о погибших. Телеканалы игнорируют трагедию. Все посвящено победе Путина на выборах. Поэтому, конечно же «ученые» мужи ОРДЛО скажут нужную «руководителю» правду. Иначе, лишение зарплат, гуманитарки, званий, работы, подвал, обвинение в шпионаже в пользу Украины.

Естественно, по данным «ученым» ОРДО исследования показали, что «текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону, прекращение откачки воды на шахте «Юный коммунар» не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды. Загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено». Мы же предупреждаем, что территорию ОРДЛО ждут непредсказуемые экологические последствия.

Подземные воды, они не имеют представления о своих «наварасах», «старшем брате» и других «рыспубликанских» премудростях. Они просто будут течь. Смешиваться. Разносить радиацию, смешиваться с грунтовыми, питать родники.

Экология и эпидемии страшных заболевания, гепатита, туберкулеза, СПИДа, сифилиса, вышедшие из-под контроля в ОРДЛО, стали первыми в списке «почему» при опросе беженцев-невозвращенцев. Мы осознаем реальность ситуации. После войны Донбасс вряд ли будет пригоден к проживанию. Еще стоит учесть психологическое состояние социума, наличие у него оружия, минные поля и желание реванша в «народа Донбасса».

Спасут ли ситуацию миротворцы? Ну, в корреляции психологических асоциальных выпадов, может быть. А что делать с гепатитом, туберкулезом, СПИДом, сифилисом и радиацией? А вы уверены, что на территории ОРДЛО Россия не нагадила новенькими свалками и захоронениями?

Поэтому нам нужна карта отдельно опасных экологических объектов ОРДЛО. Всех захоронений, свалок, горящих терриконов, отстойников. На линии разграничения давно должны быть радиологические лаборатории, санитарный и эпидемиологический контроль. У нас опасный соперник. И безмозглые марионетки из местного населения в его руках. Жители ОРДЛО настолько верят России и путину, что, не задумываясь примут на свою территорию любые захоронения, отходы, яд, проведут любые испытания или же не будет возражать против них. Они будут оправдывать и боготворить все, что сделает Россия на Донбассе.

В начале войны, кстати, экологическая карта так же разыгрывалась пропагандистами «русского мира». Помните? Сланцевый газ. Америка убьет экологию Донбасса. Пустыня! Россия нас защищает, чтобы Америка не добывала у нас сланцевый газ. И потом уже по-накатанному: большие пенсии, зарплаты, как в Крыму, пабагатому, жить в Москве, назад в СССР. Короче, каждому свое. Родителей пугали экологией, ювенальной юстицией и сланцевым газом, который заберет будущее детей. Пенсионерам обещали пенсии. Чиновникам власть. Каждому свое! Каждое пропагандистское зерно упало в плодородную почву и проросло войной.

Но, вот почему-то сейчас борцы со сланцевым газом молчат. Им не интересно свое будущее? Страшно выступать против террористов? Или просто команды «фас» из Кремля не было?

А у ОРДЛО довольно большой выбор будущего, заготовленного ему Россией: Приднестровье-2, Абхазия-2, Осетия-2, Хорватия-2, Косово-2, Афган-2, Чечня-2, ну, или просто зона отчуждения.

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