Нардеп от Блока Петра Порошенко Федор Негой нарушил
законодательство, находясь в правлении фирмы, целью которой
является получение прибыли, отметили в Национальном агентстве по
вопросам предотвращения коррупции. Негоя в НАПК ожидают 4 апреля
Скриншот: 8 Channel / YouTube "Будучи народным депутатом Украины,
...в период с 26 апреля 2015 года по 19 октября 2016 года Федор
Негой находился в составе органа правления частного предприятия
"НПН", цель которого – получение прибыли", – говорится в
сообщении.В НАПК заявили, что своими действиями нардеп совершил
преступление, связанное с коррупцией.Услышать ответы Негоя в
агентстве рассчитывают 4 апреля. Нардепа ждут с 9.00 до 17.00.В
начале марта НАПК из-за участия внефракционного нардепа Сергея
Мельничука в прибыльной фирме направил в суд административный
протокол в его отношении.
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