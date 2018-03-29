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Нацагентство по предотвращению коррупции пригласило для дачи объяснений нардепа Негоя
29.03.2018 18:46
Нардеп от Блока Петра Порошенко Федор Негой нарушил законодательство, находясь в правлении фирмы, целью которой является получение прибыли, отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Негоя в НАПК ожидают 4 апреля Скриншот: 8 Channel / YouTube "Будучи народным депутатом Украины, ...в период с 26 апреля 2015 года по 19 октября 2016 года Федор Негой находился в составе органа правления частного предприятия "НПН", цель которого – получение прибыли", – говорится в сообщении.В НАПК заявили, что своими действиями нардеп совершил преступление, связанное с коррупцией.Услышать ответы Негоя в агентстве рассчитывают 4 апреля. Нардепа ждут с 9.00 до 17.00.В начале марта НАПК из-за участия внефракционного нардепа Сергея Мельничука в прибыльной фирме направил в суд административный протокол в его отношении.

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