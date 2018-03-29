Состояние здоровья арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО СБУ, начало ухудшаться. Об этом сегодня по завершению рассмотрения жалобы на арест Савченко в Апелляционном суде Киева заявила ее сестра Вера, передает корреспондент

"Сегодня врач из СИЗО сообщил мне что у Надежды температура - это признаки голодания, частое сердцебиение, сохнет носоглотка (я передала ей капли) и была кровавая рвота", - сказала В.Савченко.

Напомним, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщал , 26 марта защиту Савченко внес апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира