В центре Ростова-на-Дону – около 250 аварийных зданий, которые закроют баннерами, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Ростове-на-Дону будет установлено около 250 специальных баннеров Фото: fifa.com "Таких зданий, которые надо закрыть баннерами, у нас будет очень много. Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями", – отметил он.По его словам, только будет установлено около 250 баннеров.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.В турнире примут участие 32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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