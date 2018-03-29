|
В Ростове на время ЧМ 2018 аварийные здания закроют баннерами
|
29.03.2018 18:54
|
В центре Ростова-на-Дону – около 250 аварийных зданий, которые
закроют баннерами, сообщил глава администрации города Виталий
Кушнарев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Ростове-на-Дону будет установлено около 250 специальных баннеров
Фото: fifa.com "Таких зданий, которые надо закрыть баннерами, у нас
будет очень много. Исторический центр сплошь пронизан аварийными и
ветхими строениями", – отметил он.По его словам, только будет
установлено около 250 баннеров.Чемпионат мира по
футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12
стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем
Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.В турнире примут участие
32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира