Комиссия Киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование улицы Маршала Жукова в Деснянском районе Киева на улицу Кубанской Украины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Следовательно, предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины. Это будет помогать восстановлению исторической памяти о казачем государственном образовании на Кубани - Кубанскую Украину. Общественное обсуждение проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года. К голосованию присоединились 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан поддержали переименование", - говорится в сообщении.

Также сегодня депутаты комиссии по вопросам культуры согласовали уточнения расположения улицы Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова к железнодорожным колиям. Таким образом улица будет расположена только в Шевченковском районе.

Напомним, в Киеве появится еще 11 зеленых зон в Днепровском, Соломенском и Святошинском районах.

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