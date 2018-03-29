Апелляционный суд города Киев оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей почти на два месяца. Данное решение было зачитано судьей во время заседания, которое транслировал в прямом эфире телеканал NEWSONE .

"Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда от 23 марта 2018 года отменить в части признания отсутствия предусмотренных законом оснований для задержания Савченко и освобождения ее из-под стражи в зале суда... В другой части постановление следственного судьи, которым удовлетворено ходатайство и применено относительно Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 дней (до 20 мая 2018) оставить без изменения", - заявил судья.

Данное решение обжалованию не подлежит.

Как сообщал svodka.net, 23 марта, Шевченковский районный суд города Киева вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева. Надежду Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога.

Позже стало известно, что Савченко во время заседания Апелляционного суда Киева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира