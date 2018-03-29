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"Снэк Экспорт" назвал все заявления о работе в ОРДЛО "фейком", а действия СБУ и прокуратуры – заказными и незаконными
29.03.2018 19:02
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Снэк Экспорт" никогда не продавало свою продукцию на оккупированные районы Донбасса, которые временно не контролируются украинскими властями. Любые обвинения компании являются безосновательными и направленными "исключительно на дискредитацию честного имени национального производителя, который не только словами, но всеми возможными средствами помогает нашим воинам защищать восточные границы Украины от российского агрессора".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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