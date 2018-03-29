Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Снэк Экспорт"
никогда не продавало свою продукцию на оккупированные районы
Донбасса, которые временно не контролируются украинскими властями.
Любые обвинения компании являются безосновательными и направленными
"исключительно на дискредитацию честного имени национального
производителя, который не только словами, но всеми возможными
средствами помогает нашим воинам защищать восточные границы Украины
от российского агрессора".
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