С начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских военных, сообщил пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский. Боевики обстреливали позиции украинских военных Фото: mil.gov.ua "В результате вражеского огня один украинский защитник ранен. Еще один воин получил боевое травмирование. Оба военнослужащих оперативно доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь", – отметил Сушинский.Он подчеркнул, что с начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских военных.Так, на донецком направлении пророссийские силы обстреливали позиции украинских военных районе Павлополя, Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика, на мариупольском – в районе Широкино."Кроме этого, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия – Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также БМП оккупанты применили по нашим позициям у Гнутово, Талаковки и Пищевика", – говорится в сообщении.Сушинский отметил, что на луганском направлении боевики обстреливали украинские укрепления неподалеку Луганского.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.26 марта трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о перемирии на Донбассе на период пасхальных праздников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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