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В результате обстрела боевиков один украинский военный ранен, один травмирован – штаб АТО
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29.03.2018 19:02
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С начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских
военных, сообщил пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский. Боевики
обстреливали позиции украинских военных Фото: mil.gov.ua "В
результате вражеского огня один украинский защитник ранен. Еще один
воин получил боевое травмирование. Оба военнослужащих оперативно
доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая
медицинская помощь", – отметил Сушинский.Он подчеркнул, что с
начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских
военных.Так, на донецком направлении пророссийские силы
обстреливали позиции украинских военных районе Павлополя, Авдеевки,
Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика, на
мариупольском – в районе Широкино."Кроме этого, под огонь из
крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а
стрелкового оружия – Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также БМП
оккупанты применили по нашим позициям у Гнутово, Талаковки и
Пищевика", – говорится в сообщении.Сушинский отметил, что на
луганском направлении боевики обстреливали украинские укрепления
неподалеку Луганского.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны
боевиков, отмечали в штабе АТО.26 марта трехсторонняя
контактная группа в Минске договорилась о перемирии на
Донбассе на период пасхальных праздников.
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