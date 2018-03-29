В воскресенье, 6 мая, в 18:00 во Львове, в театре Леси Украинки состоится презентация нового романа писателя Юрия Андруховича "Любовники юстиции". Об этом сообщает со ссылкой на сообщение издательства Meridian Czernowitz.

В книге поднимаются такие темы, как семейно-бытовые и политические убийства, изнасилования и грабежи, развращение несовершеннолетних и загадочное отделения головы, а также много предательств и часто несправедливых наказаний. По словам Андруховича, книга писалась в течение 27 лет и автор до последнего не знал, что из этого выйдет.

Напомним, во время книжного салона в Париже украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа подарила президенту Франции Эмануэлю Макрону сборник рассказов украинского режиссера и политического заключенного в РФ Олега Сенцова.

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