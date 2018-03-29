Кремль хочет заставить Киев договариваться с так называемыми «ЛДНР». Россия таким образом снимет с себя всю ответственность за войну против Украины, переведя ее в рамки сугубо внутреннего конфликта. В этом коварство плана, пишет в Фейсбуке сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Так называемый боснийский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе на самом деле российский. И Кремль умышленно его вбрасывает США и Украине, чтобы снять с себя ответственность за военную агрессию против Украины, информирует svodka.net.

В классическом варианте международные временные администрации являются формой легитимного обеспечения управления на переходный период на территориях, где не работают легитимные государственные структуры. Создание этих администраций согласуется собственно сторонами конфликта и уже затем утверждается Советом Безопасности ООН, который в свою очередь должен принять резолюцию на основании Главы VII Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии».

В частности, суть боснийского сценария в том, что временные международные администрации были введены с согласия обеих сторон конфликта. Это было центральное правительство Хорватии, с одной стороны, и местные сербские администрации — с другой.

В 1995 году представители хорватского правительства и местных сербских органов власти подписали Ердутское соглашение, которое предусматривало создание международной администрации под эгидой ООН в течение определенного переходного периода.

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Фактически, это был внутренний конфликт, следовательно Москва и настаивает на этом варианте. Кремль хочет заставить Киев договариваться с так называемыми «ЛДНР». Россия таким образом снимет с себя всю ответственность за войну против Украины, переведя ее в рамки сугубо внутреннего конфликта. В этом коварство плана.

Во-вторых, неосуществимость этого сценария для Украины еще и в том, что в Боснии и Герцеговине временным международным администрациям передавался контроль над границей. Россия категорически против того, чтобы задача ООН или другие международные организации имели доступ к украино-российской границе.

«Все вопросы урегулирования на Донбассе в рамках Минских соглашений должны решаться по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском», — заявил на заседании ОБСЕ постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

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В свою очередь президент РФ Путин на Валдайском форуме заявил о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы.

В нашем случае это будет уже не боснийский, а абхазский, то есть российский вариант. Миротворцы по линии разграничения, которые действительно цементируют и признают власть оккупированных территорий. Затем Украина меняет Конституцию, предоставляя им особый статус, дальше выборы, амнистия коллаборационистов. И затем введение временных администраций, которые легализуют ту незаконную власть.

Россия действительно вбросила этот план через американские СМИ, где была напечатана статья российского журналиста о том, что Москва не против введения международных временных администраций в Донбассе. По моему мнению, это заказная статья, которая была напечатана незадолго до очередной встречи спецпредставителя США Волкера с помощником Путина — Сурковым.

Примечательно, что на момент появления статьи в США продолжались дискуссии вокруг консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 фискальный год. Трамп даже пригрозил, что он может использовать право вето, отклонив проект федеральных бюджетных ассигнований, одобренный Сенатом США.

Тем не менее, именно «боснийский» сценарий, скорее только, станет предметом обсуждения в формате Волкер и Сурков на следующей встрече. Курт Волкер уже заявил, что собирается в апреле-мае посетить оккупированный Донбасс и услышать объяснения от России.

Со своей стороны Россия, вроде бы, предлагает возможный вариант развития событий, который надо обсудить. Но в эту модальность не входит вопрос Крыма. В статье бывшего главного редактора телеканала «Дождь» говорится о том, что Россия готова договариваться по Донбассу, но в обмен на Крым. Это основной сигнал Западу, на который они должны согласиться. Сначала урегулировать ситуацию на востоке Украины, а затем Крым.

В украинском правительстве сразу отреагировали на информацию о намерениях Путина согласиться на международную администрацию на Донбассе. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что надо садиться и использовать любую возможность диалога, но вместе с тем, не переходя никаких тех красных линий, которые у нас есть.

Впрочем, собственный проект резолюции о введении миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса укранские дипломаты не спешат предлагать, объясняя свою неуверенную позицию возможными манипуляциями со стороны России.

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