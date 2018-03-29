Определилась дата вынесения вердикта по обвинению Салаха Абдеслама в сопротивлении бельгийским силовикам при задержании. Мужчина также обвиняется в участии в парижском теракте 2015 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Абдеслама (сидит, лицо закрыто спецэффектом) судят в Брюсселе Фото: EPA Абдеслама обвиняют в попытке убийства сотрудников бельгийской полиции во время задержания, которое произошло 18 марта 2016 года в Брюсселе. Тогда были ранены трое полицейских.Прокуроры требуют для него, а также для его подельника Суфьяна Айяри по 20 лет заключения.Абдеслама удерживают в тюрьме под Парижем, его привозили в Брюссель на слушания. Агентство сообщает, что в ходе заседаний он только клялся в верности Аллаху.Во Франции дело в отношении Абдеслама еще расследуется.Следователи утверждают, что он организовывал логистику террористов во время терактов 13 ноября 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Кроме того, он планировал взорвать себя, но в последний момент отказался от своих намерений.Абдеслам – гражданин Франции марокканского происхождения, который родился в Брюсселе в 1989 году. Участие в парижских терактах также принимал его брат Брахим, который погиб во время нападений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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