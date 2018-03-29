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Бельгийский суд вынесет приговор по делу "парижского террориста" Абдеслама 23 апреля
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29.03.2018 19:10
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Определилась дата вынесения вердикта по обвинению Салаха Абдеслама
в сопротивлении бельгийским силовикам при задержании. Мужчина также
обвиняется в участии в парижском теракте 2015 года. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Абдеслама (сидит, лицо
закрыто спецэффектом) судят в Брюсселе Фото: EPA Абдеслама обвиняют
в попытке убийства сотрудников бельгийской полиции во
время задержания, которое произошло 18 марта 2016 года в
Брюсселе. Тогда были ранены трое полицейских.Прокуроры требуют
для него, а также для его подельника Суфьяна Айяри по 20 лет
заключения.Абдеслама удерживают в тюрьме под Парижем, его привозили
в Брюссель на слушания. Агентство сообщает, что в ходе заседаний он
только клялся в верности Аллаху.Во Франции дело в отношении
Абдеслама еще расследуется.Следователи утверждают, что он
организовывал логистику террористов во время терактов 13
ноября 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130
человек. Кроме того, он планировал взорвать себя, но в последний
момент отказался от своих намерений.Абдеслам – гражданин
Франции марокканского происхождения, который родился в Брюсселе в
1989 году. Участие в парижских терактах также принимал его брат
Брахим, который погиб во время нападений.
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