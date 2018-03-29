



Відома співачка Даша Астаф'єва ось уже три тижні активно худне та займається спортом і навіть поділилася з шанувальниками першим результатом.



Напередодні Даша виклала в Інстаграмі порівняльну світлину у білизні, вразивши фанів, адже неозброєним оком видно разючі зміни у фігурі співачки.



Зірка дотримується дієти і має особистого тренера: "На сьогодні я дуже задоволена тим, що зі мною відбувається, як я почуваюся і як змінюється мій загальний стан і тіло. А всім, хто цікавиться моєю думкою, я рекомендую від чистого серця. Кажу про те, що це не так просто, але варто того", - поділилась Даша.



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 29 Бер 2018 р. о 1:00 PDT

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