|Оце так зміни! Даша Астаф"єва показала результати дієти (ФОТО)
|29.03.2018 19:11
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Відома співачка Даша Астаф'єва ось уже три тижні активно худне та займається спортом і навіть поділилася з шанувальниками першим результатом.
Напередодні Даша виклала в Інстаграмі порівняльну світлину у білизні, вразивши фанів, адже неозброєним оком видно разючі зміни у фігурі співачки.
Зірка дотримується дієти і має особистого тренера: "На сьогодні я дуже задоволена тим, що зі мною відбувається, як я почуваюся і як змінюється мій загальний стан і тіло. А всім, хто цікавиться моєю думкою, я рекомендую від чистого серця. Кажу про те, що це не так просто, але варто того", - поділилась Даша.
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