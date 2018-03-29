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На Волыни командир взвода патрульных обложил "данью" водителей-предпринимателей
29.03.2018 19:11
На Волыни командир взвода патрульных обложил "данью" водителей-предпринимателей
Лейтенант полиции требовал и получал взятки от водителей, которые возили лесосырье мимо поста, где он нес службу
Оперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки.
На Волыни командир взвода патрульных обложил "данью" водителей-предпринимателей Фото: СБУ

Следователи задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.

Напомним, в Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки.

  • Чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке
  • Стали известны детали предложения Супрун взятки
  • Суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил взятку в 3 тыс. долларов

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