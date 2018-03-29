|На Волыни командир взвода патрульных обложил "данью" водителей-предпринимателей
|29.03.2018 19:11
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Лейтенант полиции требовал и получал взятки от водителей, которые возили лесосырье мимо поста, где он нес службуОперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки.
Фото: СБУ
Следователи задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен.
Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.
Напомним, в Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки.
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