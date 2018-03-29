Лейтенант полиции требовал и получал взятки от водителей, которые возили лесосырье мимо поста, где он нес службу

Следователи задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.