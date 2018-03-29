Украина де-факто прекратила сотрудничество с , следовательно правительство смогло не повышать цену на газ для населения, что было одним из требований фонда.

Об этом сказал экономический знаток Александр Охрименко в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Скорее только, денег от международного Валютного фонда мы не получим. Это не официально, на мы прекратили сотрудничество с . По этой причине сегодня население может не переживать относительно роста цен на газ. До выборов для власти выгодно удержать цены на газ на этом уровне. После выборов повысят как минимум на 60 процентов", - убежден Охрименко.

Он пояснил, что действительно решение о траншах для Украины принимали в Белом доме.

" уже никакой роли не играет. Мода на Украину прошла. Если по-чесному, нам деньги давал не , а . Когда стал Трамп, он дал два миллиарда как аванс. после этого - все", - констатировал знаток.

Накануне продлил спецобязательство Нафтогаза на продажу газа населению и оставил тариф неизменным до июня 2018 года.

Как известно, назвал приведение цен на газ до рыночного уровня одним из условий пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша Украине.

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