Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом госпитализировали после отравления нервно-паралитическим веществом, больше не в критическом состоянии. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на источники в медучреждении, передает

"Дочь экс-шпиона больше не находится в критическом состоянии, ее состояние после атаки нервно-паралитическим веществом улучшается", - сообщил источник.

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.

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