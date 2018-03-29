Киевский райсуд Харькова оставил под стражей Владимира Безуха, который обвиняется в нападении на сотрудников и посетителей отделения "Укрпошти". Безух жалуется на отит Фото: Слава Мавричев / Facebook Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 27 мая.Кроме того, суд постановил провести подготовительное заседание по делу Безуха 16 апреля.Как сообщает "Интерфакс-Украина", в связи с жалобами Безуха на отит, суд направил требование в СИЗО, где содержится подозреваемый, о предоставлении ему медицинской помощи.30 декабря 2017 года Безух, угрожая взрывчаткой, захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская".Правоохранители рассказали, что требования Безуха были неясными, он упоминал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.Безуха нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Заложники были освобождены. Взрывное устройство оказалось муляжом.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.22 марта прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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