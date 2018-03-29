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Пожарные начинают масштабную проверку в кинотеатрах и ТЦ
29.03.2018 19:19
Пожарные начинают масштабную проверку в кинотеатрах и ТЦ
В Кабмине пообещали, ЩР проверки не будут инструментом давления
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной.
Пожарные начинают масштабную проверку в кинотеатрах и ТЦ Фото: Телеграфь

Мероприятия начинаются 30 марта по всей Украине.

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал премьер министр Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Он пообещал, что проверки не будут инструментом давления.

"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет оборудовать свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать", - отметил Гройсман.

Председатель ГСЧС со своей стороны подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу и будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.

"Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной", - отметил Чечеткин.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил спасательным службам проверять детсады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска.

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