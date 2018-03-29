В Кабмине пообещали, ЩР проверки не будут инструментом давления

Мероприятия начинаются 30 марта по всей Украине.

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал премьер министр Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Он пообещал, что проверки не будут инструментом давления.

"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет оборудовать свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать ", - отметил Гройсман.

Председатель ГСЧС со своей стороны подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу и будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.

"Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной", - отметил Чечеткин.