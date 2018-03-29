|Пожарные начинают масштабную проверку в кинотеатрах и ТЦ
|29.03.2018 19:19
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В Кабмине пообещали, ЩР проверки не будут инструментом давленияГосударственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной.
Фото: Телеграфь
Мероприятия начинаются 30 марта по всей Украине.
"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал премьер министр Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Он пообещал, что проверки не будут инструментом давления.
"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет оборудовать свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать", - отметил Гройсман.
Председатель ГСЧС со своей стороны подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу и будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.
"Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной", - отметил Чечеткин.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил спасательным службам проверять детсады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска.