На сегодня очереди на право просить в Печерский районный суд города Киева доходят до 25 июня. Об этом в своем Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает

"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди", - заявил Луценко.

В таких больших очередях, по словам Луценко, виноваты "непродуманные поправки в уголовно-процессуального кодекса".

Напомним, в Национальной полиции констатируют возникновение проблем с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс.

Как сообщал изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018.

Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира