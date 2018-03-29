Ракета Falcon 9, которая принадлежит компании SpaceX, в ходе запуска спутника Formosat-5 проделала дыру в ионосфере Земли диаметром 900 километров. Заявила международная группа ученых в ходе исследований.

Через пять минут после старта ракета поднялась на высоту более 300 километров. Она летела почти вертикально, что привело к формированию крупнейших ударных круговых волн, вызванных пуском космической ракеты, информирует svodka.net.

Брешь, возникший в ионосфере Земли, появился уже через 13 минут после старта ракеты-носителя. Через его возникновения возникли сбои в работе навигационных систем над западными территориями США и соседними с ними районами Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона километров. Дыра вызвала и ошибка в работе GPS, которая составила около одного метра. Исследователи отмечают, что явление сохранялось в течение нескольких часов.

СМИ сообщают, что эффект сохранялся в течение нескольких часов и был сопоставим с локальным возмущением магнитного поля. Обычно через некоторое время после старта ракета движется на высоте 80-100 километров практически параллельно поверхности планеты. Достичь высоты в 300 километров при вертикальном полете Falcon 9 удалось за сравнительно небольшой массы Formosat-5 (475 килограммов).

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Тайваньский спутник Formosat-5 был запущен ракетой компании SpaceX Falcon 9 24 августа 2017.

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