Киев "возводит искусственные барьеры" между народами Украины и России, отметила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова: Расцениваем инициативу Киева как еще один шаг по возведению искусственных барьеров Фото: ЕРА Речь идет о проверке оснований для въезда на территорию Украины с использованием предварительного уведомления."Расцениваем эту инициативу Киева как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами. Киевские власти уже не знают, что бы еще им предпринять, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, дружеские и деловые контакты", – сказала Захарова.Она выразила надежду, что "эти попытки не допустить нормального общения народов наших стран не будут иметь никакого успеха".26 декабря 2017 года министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы.С 1 января 2018 года на украинской границе заработала фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Документ предусматривает, в частности, введение в отношении иностранцев, прежде только граждан РФ и лиц без гражданства, происхождением из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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