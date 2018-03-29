во вторник, 3 апреля, может отменить необходимость электронного декларирования для общественных активистов.

Об этом сказала вице-спикер в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Я оптимист относительно того, что на следующей неделе во вторник первым вопросом состоится рассмотрение этих инициатив. Сейчас мы должны очень активно поработать с фракциями, чтобы у нас была мобилизация на вторник, чтобы депутаты всех фракций - власти и оппозиции - не начали раньше праздновать Пасху, пришли во вторник все на работу и проголосовали", - сказала Геращенко.

По ее словам, в парламенте обсуждают два варианта решения этого вопроса.

"Первое - это декриминализация только для общественных активистов, не для других категорий декларантов. Второе - отмена деклараций", - пояснила вице-спикер.

По действующему законодательству, антикоррупционные активисты до 1 апреля должны подать электронные декларации. Для тех, кто не выполнит это требование, предусмотрена уголовная ответственность.

Международные партнеры требуют от отменить эту норму, однако соответствующий законопроект не набрал голосов в парламенте.

По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, если не изменит законодательство о е-декларированию, страну ждет позор.

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