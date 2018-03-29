Конкретный размер платы за проживание в общежитиях окончательно устанавливается руководителем высшего учебного заведения

Приказ об установлении суммы оплаты разработали вместе Минобразования, Министерство финансов и Минздрава. Он действует одинаково как для общежитий государственной, так и коммунальной формы собственности, - сообщили в Министерстве образования и науки, информирует Общественное .

В то же время в Минобразования отметили, что конкретный размер платы за проживание в общежитиях окончательно устанавливается руководителем высшего учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом студентов.

Так, например, в положении о размере обычной академической стипендии по состоянию на 1 февраля 2017 года в НТУУ "КПИ" ее сумма составляет 1100 гривен в месяц.

За разом в положении об оплате за проживание в общежитиях "КПИ" на 2017/2018 годы сумма оплаты за общежитие коридорного типа при проживании в 4-местной комнате составляет 569 гривен - что является большим, чем 40% от стипендии.

В общежитиях блочного типа этого же университета сумма оплаты еще больше на почти 100 гривен.