Москва, беря на себя обязательства, пусть и публично, пусть и с многочисленными подписями под международными документами – не собирается их выполнять априори.

Что характерно, все, за кем стоит Москва, используют любые переговоры не для достижения конкретного решения, а просто потому, что переговоры используются как инструмент прикрытия своих истинных целей или действий, информирует svodka.net.

Осенью 1938 года из Мюнхена возвратился премьер-министр Великобритании Нэвилл Чемберлен и объявил о том, что, сдав Гитлеру Судетский край Чехословакии, он привез своим соотечественникам «вечный мир». Это его заявление было принято с огромным энтузиазмом, ибо только пару лет назад скоротечное правление короля Эдуарда 8 и вовсе было ознаменовано невиданным сближением Британии и Германии, поскольку король открыто восхищался Гитлером и генерировал соответствующую тональность отношений между странами. В общем, Чемберлен продолжал инерцию, заданную ушедшим королем Эдуардом. Но именно в тот момент, когда Чемберлен купался в лучах славы миротворца, Уинстон Черчилль пророчески одернул его знаменитой фразой: «Вы были поставлены перед выбором между войной и позором, и вы выбрали позор, но вас ждет война». Слова оказались пророческими. Не прошло и года, как началась война, а Чемберлен с позором покинул свой пост, уступив его Черчиллю.

Подобные ситуации довольно часто происходят в большой политике, а в истории такого добра хотя пруд пруди, и как ни странно, все это ознаменовано лозунгами «борьбы за мир». В этом смысле, понятие «мир» является ярким примером дихотомии, который повторяется и повторяется.

Вслед за Чемберленом на эти грабли наступил маршал Анри Филипп Петен. Германия начала свою французскую кампанию и быстро продвигалась в сторону Парижа, который был объявлен «свободным городом», то есть – его никто не оборонял, а правительство выехало в Бордо, где стал вопрос о том, чтобы запросить Германию о капитуляции. Глава правительства Поль Рейно отказался поддержать это предложение и подал в отставку, и тогда его заместитель, 84-летний Петен, возглавил французскую делегацию на переговорах с Германией. Что характерно, побудительным мотивом подписания капитуляции было все то же стремление к миру, но вместо него был получен позор, а война – никуда не делась.

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Этот позор слабо закрепился в истории только благодаря усилиям Шарля де Голля, который смог не только взять на себя управление колониальной армией, но и правильно позиционировать себя как главу настоящего правительства Франции, которое продолжает войну. Не будь этого, позор был бы несмываемым. Не удивительно, что когда война с Германией подошла к своему концу и уже делегация Германии прибыла на процедуру подписания капитуляции, а ее глава Кейтель увидел французскую форму генерала Делатр де Тассиньи, он воскликул: «А эти нас тоже победили?»

В общем, сейчас эти моменты вспоминать не по фен-шую, но они никуда не делись и о них всегда надо помнить, когда возникает подобный выбор.

Маленькая Финляндия выбрала войну и вошла в историю как несгибаемый воин. Она сделала прямо противоположный Франции выбор, пример которого останется в истории навсегда.

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Сейчас пытаются накидывать на наших военных и, вообще, на наш выбор войны вместо позора, но мы доведем ее до победы, а позор пускай достанется другим. Этот позор до могилы будет на Саакашвили, например, но слава богу, мы пошли другим путем.

Прямо сейчас Штаты стоят перед множественным выбором того, что делать с Сирией, Ираном и КНДР. Из них только Северная Корея прямо угрожала США применением ядерного оружия, и в отношении нее следует выбрать правильный инструмент воздействия. Известно, что толстый хомяк прибыл в Пекин на консультации по поводу ядерного разоружения и, вроде бы, все идет к тому, что в конце мая произойдет встреча Трампа и хомяка, на которой что-то будет подписано. Но руководству Штатов стоит вспомнить опыт Чемберлена, который уже привозил мир с Германией, и всем известно, чем все закончилось.

Мало того, Германия была самодостаточной и самоорганизующейся силой, которая генерировала собственные идеи и двигала собственные интересы. У Северной Кореи такового нет по определению. Она – кукла, пусть и бешеная, но в чужих руках. КНДР является тем же самим прокси воинством стороннего оператора, но уже с ядерным оружием.

Нынешняя активность Пхеньяна, приведшая к созданию (?) ЯО, инспирирована Москвой, в обход интересов Пекина, что в конечном итоге и зацепило его самолюбие. Нынешние переговоры руководителей КНР и КНДР, на самом деле, ведутся о том, под чьей крышей останется Пхеньян и не более того. Он как был прокси, так им и останется, а любое разоружение, при правильном подходе, может быть развернуто вспять просто в считанные дни. Какая разница будет жителям Сеула, персоналу авиабазы Гуам, японской Хиросиме или куда там может долететь ракета, чья именно термоядерная боеголовка взорвется над ними, северокорейская или купленная, по случаю, в «военторге»?

Тут важно учитывать критический момент, объединяющий КНДР, Иран и Сирию. Они открыто заявляли и заявляют о готовности применения ОМП против конкретных стран. Так, Иран – не имеет ЯО, но декларирует свою готовность применить его (в случае получения) против Израиля и Саудовской Аравии. Даже неизвестно, в какой именно очередности они хотели бы это сделать. КНДР уже имеет ЯО и угрожает применением его против Южной Кореи, Японии и США. Сирия – имеет ХО (ЯО ей не дал создать Израиль), и регулярно применяет его против собственного населения. То есть, все они преодолели психологический барьер использования ОМП и по удивительному «совпадению» все они находятся в плотной орбите влияния РФ.

Отсюда следует вывод, к которому, по всей видимости, пришел недавно назначенный на должность советника президента по национальной безопасности США – Джон Болтон. Как отмечают американские наблюдатели, он крайне скептически относится к любым переговорам с Пхеньяном и выступает за силовой вариант решения проблемы, с поправкой лишь на прямой и четкий ультиматум.

Что характерно, все, за кем стоит Москва, используют любые переговоры не для достижения конкретного решения, а просто потому, что переговоры используются как инструмент прикрытия своих истинных целей или действий. Такие переговоры входят в запас их отвлекающих маневров и не более того. Мы прекрасно знаем, что делали на Донбассе офицеры российского контингента СКК, или ОБСЕ. Их действия можно охарактеризовать как угодно, только не как усилия по достижению титульных целей. По сути, это были узаконенные шпионы российских войск, которые подбирались их руководством именно по этому принципу. И напротив, как только вопросы войны и мира ставятся в практическую плоскость их решения, РФ постоянно торпедирует их, в любом направлении. Достаточно посмотреть на то, как РФ ветировала в ООН все резолюции по Донбассу, Крыму, Сирии, сбитому малазийскому самолету, химическому оружию, примененному по мирному населению сирийских городов и т.д., чтобы понять истинные цели Москвы. Все ее словеса и даже подписи под документами – элемент прикрытия боевых или террористических операций.

Все это значит, что Москва, беря на себя обязательства, пусть и публично, пусть и с многочисленными подписями под международными документами – не собирается их выполнять априори.

За примерами далеко ходить не стоит. Мы не будем останавливаться на Будапештском меморандуме, ибо эта тема уже затерта до дыр. Просто возьмем последние примеры из совсем другой области международных отношений, которые показывают общую тенденцию поведения Москвы.

Как известно, в Стокгольме приняты решения по двум большим искам, относительно поставок газа РФ в Украину и транзита газа в Европу. Один иск подал Газпром, а второй – Нафтогаз. Предмет спора в этих исках был разный. Маленькая деталь, о которой у нас забыли: Газпром пытался взыскать с Украины более 50 млрд. долларов, которые в виде мины замедленного действия под Украину заложила тогда еще премьер-министр Юлия Тимошенко. Нафтогаз воспользовался тем же правом обращения в международный арбитраж, который вытекал из того же контракта, что стал основанием и для Газпромовского иска. То есть, стороны сделали примерно одинаковые движения, пусть и по разным моментам одного и того же договора. В итоге, Газпром проиграл оба процесса и у него формализовались обязательства перед Украиной на несколько миллиардов долларов. Так вот, на прошлой неделе состоялись переговоры между представителями Нафтогаза и Газпрома, где последний прямо заявил о том, что не намерен исполнять решения Стокгольмского арбитража, в виду того, что ему это решение не нравится и он его считает политическим! На минуточку, главная государственная компания, управляемая в ручном режиме лично Путиным, в интересах которой РФ развязала три войны, две из которых еще продолжаются, не желает исполнять решение суда, в который сама же и обратилась!

Вот в этом – вся суть бессмысленности ведения любых переговоров с Москвой, а уж тем более – ее прокси. Это все равно, что уговаривать лифт не пахнуть мочой. Ведь никому не приходит в голову уговаривать крокодила не кушать бедных козочек или бактерию бледную трипонему бесславить за то, что она заражает человека сифилисом, так и РФ уговаривать перестать убивать, сеять террор и разрушение – напрасная трата времени. Московия – та самая бактерия международного сифилиса, с которой не стоит контактировать вообще, ибо потом будет только хуже.

Любые переговоры о мире с Москвой — тот самый выбор между позором и войной. Тем, кто это забыл – напомним, выбор позора даст и позор, и войну.

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