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В результате обстрела боевиками один украинский военный ранен, один травмирован – штаб АТО
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29.03.2018 19:34
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С начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских
военных, сообщил пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Боевики обстреливали
позиции украинских военных Фото: mil.gov.ua "В результате
вражеского огня один украинский защитник ранен. Еще один воин
получил боевое травмирование. Оба военнослужащих оперативно
доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая
медицинская помощь", – отметил Сушинский.Он подчеркнул, что с
начала суток боевики совершили 32 обстрела позиций сил украинских
военных.Так, на донецком направлении пророссийские силы
обстреливали позиции украинских военных в районе Павлополя,
Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песок, Опытного, Новотроицкого и
Пищевика, на мариупольском – в районе Широкино."Кроме этого,
под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки
и Каменки, а стрелкового оружия – Широкино, шахты "Бутовка" и
Павлополя. Также оккупанты применили БМП по нашим позициям у
Гнутово, Талаковки и Пищевика", – говорится в
сообщении.Сушинский отметил, что на луганском направлении боевики
обстреливали украинские укрепления неподалеку
Луганского.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько
раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим
прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов
со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.26 марта
трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о
перемирии на Донбассе на период пасхальных праздников.
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