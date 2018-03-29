|Общественные активисты обжалуют представление е-деклараций в Конституционном суде
|29.03.2018 19:35
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ОО считают обязанность представления электронной декларации дискриминациейОбщественные организации будут обращаться в Конституционный суд Украины и обжаловать вопросы электронного декларирования антикоррупционеров.
Фото: unn.com.ua
Об этом говорится в совместном заявлении 86 организаций-подписантов.
ОО считают обязанность представления электронной декларации дискриминацией.
"Распространение на физических лиц антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и основных свобод, положения Конституции Украины о праве на свободу объединений, труд, равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, свободу мысли и слова", - заявили общественные организации.
Среди подписантов есть, в частности, "Реанимационный Пакет Реформ", "Следствие-инфо", "Бигус-инфо", "Институт гражданского общества", "Центр UA", "Центр экономической стратегии", "Институт массовой информации" и другие.
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос об отмене обязательного электронного декларирования для членов общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, 3 апреля.
Также Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.
В среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.
Поправки в закон об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.