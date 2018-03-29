ОО считают обязанность представления электронной декларации дискриминацией

Об этом говорится в совместном заявлении 86 организаций-подписантов.

ОО считают обязанность представления электронной декларации дискриминацией.

"Распространение на физических лиц антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и основных свобод, положения Конституции Украины о праве на свободу объединений, труд, равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, свободу мысли и слова", - заявили общественные организации.

Среди подписантов есть, в частности, "Реанимационный Пакет Реформ", "Следствие-инфо", "Бигус-инфо", "Институт гражданского общества", "Центр UA", "Центр экономической стратегии", "Институт массовой информации" и другие.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос об отмене обязательного электронного декларирования для членов общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, 3 апреля.

Также Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

В среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций .