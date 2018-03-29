На авторитетной выставке дизайна интерьеров INDEX, которая прошла на территории Дубая 26-29 марта, автор презентовал ванну, которую изготовил из окаменевшей древесины, привезенной из индонезийских тропических лесов, передает Popsugar .

Дизайнер уникальной ванны Найджел Фенвик оценил ее стоимость в 2 миллиона долларов.

"История этой прекрасной и очень редкой ванны отображает драматическое и рискованное путешествие в поисках совершенного произведения искусства, - сказал автор. - Окаменевшее дерево является одним из самых редких и красивых материалов в мире, и многие считают, что у него невероятные терапевтические и целебные свойства, способные даже продлевать жизнь", - пояснил дизайнер. Он также отметил, что для того, чтобы дерево превратилось в произведение искусства, ему пришлось использовать нетрадиционные способы обработки.

"Я придавал форму дереву, используя алмазные лезвия. Мне понадобилось восемь месяцев работы примерно по восемь часов в день", - поделился Фенвик.

Лишь после того, как он начал откапывать обнаруженный окаменевший предмет, понял, насколько большой его размер. Это было опасно, как со стороны дизайна, так и со стороны перевозки, ведь вес дерева - 16 тонн.

"Я понял, насколько это дерево уникально, когда я взял часть окаменелой внешней коры, и полировал ее, пока она не стала выглядеть как драгоценный камень. Тогда я обнаружил, что это, должно быть, единственный в своем роде материал", - подчеркнул мужчина.

Как сообщал svodka.net ранее, самыми модными признали сандалии, сделанные в форме копыт . Обувь назвали соответствующим образом - hooves sandals (сандалии-копыта). Материал большей части обуви - дерево, однако к нему нога крепится при помощи лент.

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