Прошлое не является индульгенцией для любых действий в будущем, пишет Владимир Фомичев, активист движения «Честно», освобожденный из плена в колонии «ДНР» в декабре 2017 года

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Дело Надежды Савченко стало настоящим шоком для простых украинцев. Вчера ее освобождали как героя, а сегодня выдвинули подозрения в совершении тяжких преступлений. И она снова за решеткой, информирует svodka.net.

Мне лично тяжело смотреть на эту ситуацию, потому что меня, так же, как и Надежду, освобождали из плена.

Сразу после освобождения для меня встал вопрос о восприятии реальности вокруг меня. Потому что все хотели видеть нас героями, хотя мы были обычными people in need.

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Предоставленную свободу надо воспринимать как возможность вернуться к обычной жизни, которая была у нас до плена. Однако сам дискурс в обществе из обычных людей делает героев.

Это не очень хорошо влияет на человека. Потому что всегда может возникнуть ощущение того, что тебе все что-то должны. И еще хуже, если человек начинает ощущать себя мессией.

Скорее только, с Надеждой работали люди, которым важно было заразить ее сознание тезисами, указанными выше. Если она воевала, была в плену, то кто, как не она, должна спасти Украину? И мы видим, каким образом была выполнена эта цель и к каким последствиям это привело.

И было бы хорошо, если бы на этом все закончилось. Но, несмотря на все, слова Надежды имеют влияние на некоторую часть нашего населения. Поэтому само по себе это все не рассосется.

Также не стоит исключать и такой поворот, когда Россия будет пробовать ее обменивать на наших Олега Сенцова, Кольченко или других политзаключенных в РФ.

Пока Надежда не является осужденной, у нее остается право участвовать в президентских и парламентских выборах. Задачей ее адвокатов будет как можно дольше тянуть судебный процесс. Для этого будут использованы все возможности, которые предоставляет наш УПК: жалобы, представления, кассации, обязательный вызов свидетелей и прочее. Вообще это только начало этой истории, которая может растянуться на два или три года, если не больше.

С другой стороны, такое поведение Надежды Савченко отвлекает внимание от реальных потребностей бывших пленных. По этому поводу надо обратить внимание на закон 8205 «о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, заложники, или осужденные на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами», может решить часть проблем бывших пленных. Это вопрос статуса, медицинской, психологической и материальной помощи. Вопрос кредитных каникул и тому подобное.

Именно на решение насущных вопросов пленных нужно было бы обратить внимание общества. Наконец признать тот факт, что в стране идет война и нужно создавать государственную систему, которая будет остро реагировать на нужды людей, пострадавших от вооруженного конфликта. Вместо этого внимание приковано к Савченко и вопросу втягивания экс-пленных в разные политические игры.

Возвращаясь к главному замечу, что на наши слова и действия, — людей, вышедших из плена, — смотрят в обществе. Это может быть важным, оно может влиять на мнение людей или побудить к каким-либо действиям. Поэтому надо адекватно оценивать ситуации, чтобы своими словами и поступками не нанести вред нашему государству, а приносить ему пользу.

Всегда стоит помнить, что прошлое не является индульгенцией для любых действий в будущем.

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