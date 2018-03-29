|
"Предметно говорить не с кем, когда много людей". Песков объяснил, почему Путин не вышел к кемеровчанам
|
29.03.2018 19:42
|
С "митинговыми заявлениями" времен предвыборной кампании президенту
РФ Владимиру Путину выходить к митингующим в Кемерово людям было
нельзя, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Путин прибыл в Кемерово через
два дня после пожара Фото: kremlin.ru Об этом во время ток-шоу "В
точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы
экономики заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков, сообщает "Русская служба BBC"."Путин очень конкретный,
прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него
отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то
обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма...
С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина
невозможно", – сказал он.По словам Пескова, с "митинговыми
заявлениями" времен предвыборной кампании выходить к людям было
нельзя."Это кощунство, это не решит проблемы, а главное – не
ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда
столько людей", – заявил пресс-секретарь Путина.Он отметил,
что присутствовал на митинге в Кемерово, и там, по его словам,
"даже не две тысячи" человек было.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили,
что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту
инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109,
219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности) Уголовного кодекса РФ.Утром 27 марта на центральную
площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч
человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в
торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами
погибших во время пожара и требуют отставки
Тулеева. Инициативную группу из жителей российского
Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета
точного числа погибших.В Кемерово в то утро прибыл Путин.
Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра. Российский
президент назвал причинами трагедии преступную
халатность и разгильдяйство.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира