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В МИД прозвучало категорическое заявление относительно дружбы с Россией
29.03.2018 19:43
В МИД прозвучало категорическое заявление относительно дружбы с Россией По теме:

Украина должна разорвать договор о дружбе с Россией из-за грубого нарушения Москвой его основных положений.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", передает со ссылкой на .

Последним "грубым" нарушением она назвала проведение выборов президента в оккупированном Крыму.

При этом Зеркаль считает необходимым заключить подобный договор в новом формате - для разрешения споров между странами.

С начала войны на Донбассе украинский парламент и правительство денонсировали ряд соглашений с Россией, в частности, в военной сфере. Разорвали также программу экономического сотрудничества.







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