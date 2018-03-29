Савченко останется под стражей до 20 мая

Соответствующее решение озвучил председательствующий судья Игорь Паленик.

Суд не изменил меру пресечения Савченко. Она останется под стражей до 20 мая.

Защитники Савченко настаивали на том, что при избрании меры пресечения суд не исследовал обоснованность подозрения, как того требует закон.

Также адвокаты отметили, что "ходатайство прокурора и подозрение на 90% идентичны, скопированные с печатками и теми же ошибками", и что "ДНР" и "ЛНР" не признаны официально террористическими организациями, следовательно обвинять Савченко в сотрудничестве с террористическими организациями нельзя.

Защитники настаивали, что подозрение объявлено незаконно, так как негласные следственные действия проводились в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, а не относительно Савченко.

Также адвокаты подчеркнули, что если бы Савченко хотела скрываться, то она не приехала бы из Европы на допрос.

Сама Савченко заявила, что судить должны за действия, а не за мысли, тем больше мнения народного депутата, который имеет иммунитет. И настаивала, что не намерена совершать теракт, а "подыгрывала бурному воображению" генпрокурора.

"За слова народного депутата не судят. Я могу говорить все, что угодно, потому что меня защищает депутатский иммунитет. По словам народного депутата - какими бы маразматическими они ни были - обвинить нельзя", - сказала Савченко.

Она также добавила, что нардепы постоянно совершают преступления против народа, когда голосуют за медреформу, коммунальные тарифы, когда "сдали Крым допустили войну на Донбассе".

"Народ имеет право на восстание по ст. 5 и 6 Конституции. Потому носителем суверенитета и власти является народ. Право определять и изменять конституционный строй - принадлежит народу", - сказала Савченко.

Прокурор Александр Банник настаивал, что Савченко готовила преступление, следовательно отпускать ее нельзя.

Он также добавил, что согласие на привлечение к ответственности Савченко дала ВР, следовательно нарушений при объявлены ей подозрения нет.

Банник отметил, что Савченко может влиять на свидетелей, продолжить совершать преступление или скрываться от следствия, если выйдет из-под стражи.

На суде также заслушали правозащитника, нардепа нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара, который выразил желание принять Савченко на поруки.

"Я гарантирую, что она никуда не убежит. Я непонятно говорю?", - заявил Хмара.

Также ходатайство о взятии на поруки заявила одиозная Ирма Крат.

"Всю ответственность за ее действия беру на себя и готова нести ответственность" , - сказала Крат.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.