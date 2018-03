(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 29 марта 2018 20:44 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Политика Крымскотатарский активист: Путин видит, как благодарные потомки ставят ему памятник в Крыму Пятница, 16 марта 2018, 09:35 • Марианна Присяжнюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Четверг, 29 марта 2018, 15:47 • Катерина Ирха • 10488 Версия для печати Национальный рекорд: в центре Ужгорода выставили 17 тыс. писанок фотогалерея /* */ Сегодня на площади Народной в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины. Центральную площадь украсили более 17 000 писанок на 57-писанкових деревьях, передает корреспондент . Украшенные писанками металлические деревья разместили по периметру площади перед зданием Закарпатской облгосадминистрации. В то же время, педагоги и учащиеся учебных заведений со только Закарпатья устроили мастер-классы, во время которых демонстрировали присутствующим техники создания символа Пасхи. Поэтому все желающие смогли самостоятельно изготовить писанку в избранной технике - дряпанки, крапанки, крашанки, вышивки, резьбы, карвинга, бисероплетение и тому подобное. Представители Книги рекордов Украины успели насчитать 17 тыс. писанок, однако на тот момент пасхальные символы еще продолжали нести на выставку. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок. В главном же холле облгосадминистрации развернули экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. А вокруг атриума презентовали выставку фотографий на пасхальную тематику. Здесь же состоялся и концерт с участием воспитанников образовательных и культурных учреждений области. Продлится выставка писанкових деревьев на площади Народной до 24 апреля. Как ранее сообщал , католическую Пасху объявили выходным днем на Закарпатье. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости марта писанок унн тыс Теги: мультимедиа