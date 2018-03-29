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Национальный рекорд: в центре Ужгорода выставили 17 тыс. писанок
29.03.2018 19:45
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      Сегодня на площади Народной в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины. Центральную площадь украсили более 17 000 писанок на 57-писанкових деревьях, передает корреспондент .

      Украшенные писанками металлические деревья разместили по периметру площади перед зданием Закарпатской облгосадминистрации. В то же время, педагоги и учащиеся учебных заведений со только Закарпатья устроили мастер-классы, во время которых демонстрировали присутствующим техники создания символа Пасхи. Поэтому все желающие смогли самостоятельно изготовить писанку в избранной технике - дряпанки, крапанки, крашанки, вышивки, резьбы, карвинга, бисероплетение и тому подобное.

      Представители Книги рекордов Украины успели насчитать 17 тыс. писанок, однако на тот момент пасхальные символы еще продолжали нести на выставку. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок.

      В главном же холле облгосадминистрации развернули экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. А вокруг атриума презентовали выставку фотографий на пасхальную тематику. Здесь же состоялся и концерт с участием воспитанников образовательных и культурных учреждений области.

      Продлится выставка писанкових деревьев на площади Народной до 24 апреля.

      Как ранее сообщал ,  католическую Пасху объявили выходным днем на Закарпатье.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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