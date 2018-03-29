Курица в Таиланде чудесным образом прожила в течение недели после того, как ее голова была отрублена.

Ветеринары назвали птицу «истинным воином», поскольку она продолжала наматывать круги, лишившись головы, информирует svodka.net.

Неясно, как именно курица была обезглавлена, — вероятно, на нее напало другое животное. Однако действительно она оставила местных жителей в недоумении, прожив в таком состоянии еще неделю. Ветеринары вводили пищу через шею и давали птице антибиотики. Курица оказалась ручной и легко шла на контакт с людьми.

Петух по имени Майк жил 18 месяцев без головы между 1945 и 1947 годами в штате Юта, США.

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