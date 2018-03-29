На четыре дипломатические ноты по делу экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля Лондон Москве не ответил, а в Twitter поблагодарил, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Произносят политические лозунги исключительно в парламенте собственной страны Фото: ЕРА "Мы, непременно, видели и продолжаем наблюдать за тем "перформансом", который был устроен и продолжает разыгрываться британскими политиками в своих политических целях и для представителей политического истеблишмента внутри страны", – сказала она.Спикер МИД РФ раскритиковала Лондон за отсутствие ответов на запросы Москвы."Как можно раздобыть хотя какую-то информацию, когда министр иностранных дел Борис Джонсон, министр обороны Гэвин Уильямсон, а также премьер-министр Тереза Мэй не общаются с российскими представителями, а произносят политические лозунги исключительно в парламенте собственной страны?" – отметал она.Захарова также прокомментировала публикацию в Twitter посольства Великобритании в РФ, где Москву поблагодарили за предание огласки информации с брифинга своего посла по делу Скрипаля."Вы представляете? На четыре дипломатические ноты нам никто не ответил. О состоянии российских граждан нас никто не уведомил. Нам не предоставлена никакая информация. При этом такое поведение мотивируется тем, что они не считают нужным общаться с российской стороной. А в Twitter нас поблагодарили. Это же цинизм крайней степени!" – заявила она.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран отозвали из РФ своих послов для консультаций.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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