В столице и Харьковской области зафиксированы наибольшие с начала года объемы выполнения строительных работ. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

Так, в Киеве в течение января - февраля выполнено работ на сумму более 2,85 млрд грн, что составляет 27,2% от только объема строительных работ. В Харьковской области выполнено строительных работ на сумму более 1,3 млрд грн, что составляет 12,7% от общего объема. Третьей по объему выполнения стала Днепропетровская область - 1,1 млрд грн, что составляет 10,5%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой"ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 взялась за 7 новых.

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