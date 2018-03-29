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В Донецкой области гражданин РФ, воевавший на стороне боевиков, сдался полиции
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29.03.2018 19:58
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24-летний мужчина, уроженец республики Саха (Якутия), который в
2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях
на территории Бахмутского района, сдался полиции в рамках программы
"Вернись домой". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке прежний боевик пришел в полицию, узнав о существовании
программы "Вернись домой" Фото: ЕРА В полицейскую станцию в Часов
Яре обратился 24-летний мужчина, уроженец республики Саха (Якутия),
который рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных
вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.В
Украину мужчина приехал в 2006 году, в июне 2014-го вступил в ряды
боевиков. Он дежурил на блокпостах, патрулировал Часов Яр. После
освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина сбежал
и четыре года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях
Украины.Бывший боевик пришел в полицию, узнав о существовании
программы "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от
уголовной ответственности. При себе он имел паспорт гражданина
Украины, который оказался поддельным. В ходе проверки оперативники
установили личность нелегального мигранта.В отношении мужчины
открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины
"создание не предусмотренных законом военизированных или
вооруженных формирований".В настоящее время полиция проверяет
экс-боевика на причастность к совершению других преступлений на
территории Украины.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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