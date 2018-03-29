24-летний мужчина, уроженец республики Саха (Якутия), который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района, сдался полиции в рамках программы "Вернись домой". Этот материал можно прочитать и на украинском языке прежний боевик пришел в полицию, узнав о существовании программы "Вернись домой" Фото: ЕРА В полицейскую станцию в Часов Яре обратился 24-летний мужчина, уроженец республики Саха (Якутия), который рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.В Украину мужчина приехал в 2006 году, в июне 2014-го вступил в ряды боевиков. Он дежурил на блокпостах, патрулировал Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина сбежал и четыре года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.Бывший боевик пришел в полицию, узнав о существовании программы "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности. При себе он имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным. В ходе проверки оперативники установили личность нелегального мигранта.В отношении мужчины открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".В настоящее время полиция проверяет экс-боевика на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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