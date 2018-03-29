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Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ
29.03.2018 19:59
Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ
В результате вражеского огня одного украинского защитника ранены. Еще один воин получил боевое травмирования
С начала суток агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских военных на донецком и луганском направлениях.
Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ Фото: gettyimages.com

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 32 обстрела позиций сил АТО", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибром 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика. Кроме того, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - воины Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также оккупанты применили БМП по нашим позициям у Гнутово, Талаковка и Пищевика.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал наши укрепления неподалеку Луганского.

В результате вражеского огня одного украинского защитника ранено. Еще один воин получил боевое травмирование. Оба раненых военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Конотопе с 28 по 30 марта объявлены дни траура для памяти конотопца, который погиб в зоне проведения мероприятий национальной безопасности.

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