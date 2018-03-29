В результате вражеского огня одного украинского защитника ранены. Еще один воин получил боевое травмирования

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 32 обстрела позиций сил АТО", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибром 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика. Кроме того, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - воины Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также оккупанты применили БМП по нашим позициям у Гнутово, Талаковка и Пищевика.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал наши укрепления неподалеку Луганского.

В результате вражеского огня одного украинского защитника ранено. Еще один воин получил боевое травмирование. Оба раненых военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.