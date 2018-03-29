прежний народный депутат, Герой Украины Степан Хмара заявил Апелляционному суду Киева о готовности взять на поруки народного депутата, Героя Украины Надежду Савченко, которая оспаривает меру пресечения в отношении нее в виде ареста, передает корреспондент .

Сейчас ходатайство Хмары приобщено к материалам дела и должно быть рассмотрено судом позже.

Как сообщал 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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