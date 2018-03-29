|В Малайзии военного за взятки наказали 79 ударами палками
|29.03.2018 20:02
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Малазийскому военнослужащему присудили 197 лет тюремного заключения за присвоение 11,9 тысяч долларов, принадлежащих государству. Злоумышленника также ожидают 79 ударов палками. О таком решении сообщает Корреспондент, ссылаясь на информацию, предоставленную правоохранительными органами Малайзии.
Отмечается, что капрал Муса Дави служил в учебном центре особого назначения в штате Малакка. Во время расследования правоохранители установили, что военный изготавливал поддельные командировочные удостоверения, а также проездные документы за личную плату.
За время своих противоправных действий, которые продолжались несколько месяце, мужчина умудрился перевести на собственный счет более 11,9 тысяч американских долларов. Злоумышленник сознался в содеянном преступлении.
Как сообщал svodka.net, глава российского государства встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Во время общения с людьми Путин пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.
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