Малазийскому военнослужащему присудили 197 лет тюремного заключения за присвоение 11,9 тысяч долларов, принадлежащих государству. Злоумышленника также ожидают 79 ударов палками. О таком решении сообщает Корреспондент , ссылаясь на информацию, предоставленную правоохранительными органами Малайзии.

Отмечается, что капрал Муса Дави служил в учебном центре особого назначения в штате Малакка. Во время расследования правоохранители установили, что военный изготавливал поддельные командировочные удостоверения, а также проездные документы за личную плату.

За время своих противоправных действий, которые продолжались несколько месяце, мужчина умудрился перевести на собственный счет более 11,9 тысяч американских долларов. Злоумышленник сознался в содеянном преступлении.

Как сообщал svodka.net, глава российского государства встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Во время общения с людьми Путин пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны .

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