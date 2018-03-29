Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на электроэнергию для населения на 15% с августа 2018 года.

Об этом рассказал осведомленный источник. По словам собеседника «Апострофа», регулятор уже подготовил соответствующий проект постановления, информирует svodka.net.

Будет ли данный проект утвержден, пока неизвестно. Однако его принятие, если такое последует, повлечет за собой рост тарифов для населения на все остальные коммунальные услуги.

Напомним, что оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию в Украине с 1 января 2018 года выросла на 9,5%. Комментируя данное решение регулятора, украинские эксперты отмечали, что оно не приведет к автоматическому росту тарифов для населения.

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